Partidul Democrat Unionist din Irlanda a semnat un acord de sprijin cu Theresa May, astfel incat sa permita conservatorilor sa atinga numarul necesar de mandate pentru a guverna

Theresa May si liderul Partidului Democrat Unionist din Irlanda de Nord au semnat un acord de sprijin pentru a garanta premierului britanic majoritatea de care are nevoie pentru a continua guvernarea, relateaza Reuters.





Partidul Conservator al lui May si-a pierdut majoritatea absoluta in urma alegerilor parlamentare si depinde de DUP sa atinga pragul de 326 de mandate necesar sa guverneze.

¬Acest acord va aduce o guvernare stabil, in interesul national al Regatului Unit", a declarat presedinta DUP, Arlene Foster.









Potrivit liderului Partidului Democrat Unionist,acordul cu Partidul Conservator prevede un suport guvernamental de 1 miliard de lire sterline.





"In urma discutiilor noastre, Partidul Conservator a recunoscut ca este necesara o finantare mai mare in Irlanda de Nord, avand in vedere istoria noastra unica si intr-adevar imprejurarile din ultimele decenii", a spus Foster. "Salutam acest sprijin financiar de 1 miliard de lire sterline".

Acordul a facut obiectul unor critici puternice in Regatul Unit, din cauza conservatorismului social al partidului nord-irlandez, care se opune vehement casatoriei intre persoane de acelasi sex si avortului.