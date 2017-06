VIDEO Turcia: Erdogan spune ca starea sa de sanatate este buna, dupa ce ar fi lesinat in timpul slujbei la o moschee

Potrivit cotidianului turc Hurriyet, Erdogan a trebuit sa primeasca ingrijiri medicale dupa ce a avut o "scurta stare de rau" in timpul slujbei de la moscheea Mimar Sinan.Alte publicatii turce au relatat ca seful statului a lesinat in moschee timp de cateva momente, insa aceasta informatie nu a fost confirmata oficial.Erdogan a declarat ca a avut o problema cu tensiune arteriala."Multumita Domnului, mi-am revenit repede. Ma simt bine acum si ne vom continua programul", a declarat el, citat de agentia guvernamentala Anadolu.Erdogan, in varsta de 63 de ani, se afla la putere in Turcia din 2003, intai ca premier, apoi din 2014 ca sef al statului. Fost fotbalist semi-profesionist, el incearca sa dea imaginea unui presedinte puternic si viguros.