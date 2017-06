UPDATE Marea Britanie: 60 de blocuri-turn nu au trecut testele de siguranta in caz de incendiu

Locatari evacuati in Londra

Oficialii britanici efectueaza teste de siguranta in caz de incendiu ce vizeaza aproximativ 600 de cladiri din Anglia, dupa ce un incendiu violent a devastat blocul-turn Grenfell din vestul Londrei pe 14 iulie, provocand furie vizavi de reducerile bugetare ale guvernului conservator.Vineri, aproximativ 4.000 de locuitori au fost obligati sa isi evacueze casele din nordul Londrei, dupa ce pompierii au stabilit faptul ca blocurile in care locuiau sunt nesigure.Departamentul pentru Comunitati a declarat ca 60 de cladiri nu au trecut testele privind siguranta in caz de incendiu.