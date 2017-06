Alegeri parlamentare in Albania, un scrutin crucial pentru sperantele de aderare la UE

Partidul socialist al premierului Edi Rama, la putere din 2013, pare favorit in fata Partidului Democrat (de centru-dreapta) condus de Lulzim Basha.Dupa caderea comunismului, alegerile din Albania au fost cu regularitate marcate de violente, contestari, insulte si fraude. Pentru prima data, campania electorala a parut insa linistita.Potrivit prim-ministrului, cele doua tabere "vor cere impreuna, dupa alegeri, deschiderea negocierilor cu UE", Albania primind in 2014 statutul de tara candidata."Un lucru este sigur: tratamentul cancerului a carui victima este Albania a inceput deja", a declarat in aceasta saptamana Edi Rama, 52 de ani.El a facut astfel aluzie la reforma unui sistem judiciar profund corupt, care a fost ceruta de Uniunea Europeana si care a fost votata in cele din urma de cele doua mari partide albaneze dupa mai multe amanari. Insa drumul este unul lung: Comisia Europeana a tras atentia in ultimul sau raport ca fenomenul coruptiei continua sa fie dominant.Dupa ce le-a respins mereu, Rama a refuzat sa mai raspunda acuzatiilor rivalului sau Lulzim Basha (43 de ani), care ii reproseaza, fara dovezi, presupuse legaturi cu crima organizata si ca a transformat tara intr-un "depozit de droguri". Canabisul ramane un flagel in Albania si invadeaza Europa, mai noteaza Agerpres.Dupa ce, la presiunea occidentala, a renuntat luna trecuta la ideea de a boicota scrutinul, reprezentantul dreptei a redus usor violenta discursului acuzator la adresa rivalului sau.El a insistat pe proiectul sau, Noua Republica, si pe "un program centrat pe economie (...), pe scaderea impozitelor, pe burse pentru tineri si pe subventii pentru agricultori", care, din cauza saraciei, ajung deseori sa cultive canabis.Analistii nu exclud "o mare coalitie" intre cele doua tabere, care se disting in primul rand prin rivalitati personale reciproce.Scrutinul, in urma caruia vor fi alesi 140 de deputati pentru un mandat de patru ani, este monitorizat de 3.000 de observatori, dintre care 300 straini.