Marea Britanie: Cel putin 34 de blocuri turn nu au trecut testele de siguranta la incendiu

Esantioanele prelevate de la 34 de blocuri turn de locuinte din intregul Regat Unit nu au trecut testele de incendiu, potrivit Guvernului, relateaza Associated Press, citata de News.ro.





Douazeci si sapte de imobile de la Londra, Manchester si Portsmouth se aflau in aceasta situatie sambata, potrivit unor oficiali.





Testari in domeniul sigurantei in caz de incendiu au loc in regim de urgenta, asupra panourilor cu care sunt invelite cladirile, in urma incendiului devastator de pe 14 iunie de la Grenfell Tower, soldat cu cel putin 79 de morti.





Invelitoarea acestui bloc de locuinte sociale cu 24 de etaje a fost pusa in discutie drept principala cauza a propagarii sinistrului.