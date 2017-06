Inalt oficial britanic: Acordurile de liber schimb "cu cele mai sarace tari din lume" vor fi mentinute dupa Brexit

Regatul Unit nu va renunta la un acord al UE prin care importurile in Marea Britanie din 48 de tari sunt scutite de taxe vamale. Astfel, firmele britanice nu vor plati tarife de import pentru bunuri cumparate din tari ca Bangladesh, Etiopia, Sierra Leone, Uganda si Haiti.





Brexit-ul ofera Marii Britanii oportunitatea "de a-si spori angajamentele fata de restul lumii. Comertul liber si echitabil a fost cel mai mare salvator al lumii sarace si anuntul de astazi arata angajamentul nostru de a ajuta statele in curs de dezvoltare sa-si dezvolte economiile si sa reduca saracia prin comert", a declarat Liam Fox.





Acordul exclude armele si munitiile.





Lista celor 48 de state este realizata pe baza celui mai recent indicator al Natiunilor Unite referitor la cele mai putin dezvoltate tari la nivel global.





In prezent sunt importate bunuri in valoare de 19,2 miliarde de lire sterline din cele 48 de tari, inclusiv 79% din ceaiul consumat in Marea Britanie. De asemenea, aproximativ 45% din importurile de haine si textile si 22% din cafeaua consumata in Regatul Unit vin din statele in curs de dezvoltare.





Secretarul de stat britanic pentru dezvoltare internationala, Priti Patel, a afirmat ca angajamentul reinnoit "ii va ajuta pe cei mai saraci oameni din lume sa se descurce prin propriile forte".