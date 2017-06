Trump contraataca: CIA i-a dat lui Obama informatii despre ingerinta Rusiei cu mult inainte de alegeri. De ce nu a facut nimic?

Presedintele american Donald Trump il acuza pe predecesorul sau, Barack Obama, ca nu a facut nimic cu privire la un presupus amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale, reprotandu-i modul in care a gestionat informatii secrete referitoare la acest lucru, relateaza DPA, citata de News.ro.





"Tocmai am auzit astazi pentru prima oara ca Obama stia despre Rusia cu mult inainte de alegeri si nu a facut nimic cu privire la asta", declara Trump intr-un interviu pentru Fox News care urmeaza sa fie difuzat duminica.





"CIA i-a dat informatii despre Rusia cu mult inainte de alegeri... Daca avea informatiile, de ce nu a facut nimic referitor la asta?", insista el.





Interviul a fost inregistrat vineri, insa Trump l-a atacat pe Obama in mai multe randuri, saptamana aceasta, pe acest subiect, inclusiv intr-o serie de mesaje pe care le-a postat pe Twitter.





The Washington Post (WP) a dezvaluit ca Obama a primit informatii de la CIA potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin le-a ordonat unor agenti rusi sa actioneze in vederea infrangerii democratei Hillary Clinton si alegerii miliardarului american.





Ziarul scrie ca au avut loc luni de deliberari despre modul de a raspunde actiunilor Moscovei, inclusiv despre planuri in vederea plasarii unor arme cibernetice in infrastructura rusa care sa fie folosite in cazul unei escaladari. Pana la urma Obama a impus unele sanctiuni si a expulzat mai multi diplomati rusi, in decembrie.





"Odata ce administratia Obama a fost informata inainte de alegerile din 2016 ca Rusia se amesteca, de ce n-a actionat? Concentrati-va pe ei, nu pe T!", a indemnat Trump intr-un mesaj postat pe Twitter sambata seara.





"Un oficial din administratia Obama a spus ca ei s-au 'sufocat (de emotie)' (atunci) cand a venit vorba sa actioneze impotriva amestecului rus in alegeri", a adaugat el. "Nu voiau sa-i faca rau lui Hillary?", sugereaza Trump.