VIDEO O cisterna s-a rasturnat in Pakistan si a explodat dupa ce localnicii venisera sa adune combustibilul: Cel putin 123 de persoane au murit, 80 sunt ranite

Cisterna explodata in Pakistan

Atentie

Cisterna s-a rasturnat in cand a incercat sa ia o curba stransa in orasul Bahawalpur.O multime de oameni se adunase la fata locului cand cisterna a luat foc si a explodat, au spus fortele de interventie. Acestea au precizat ca circa 80 de oameni au fost raniti.Potrivit Guardian , oamenii venisera la locul accidentului pentru a lua combustibil. Politistii au inconjurat zona, dar au fost coplesiti de numarul celor care voiau sa isi umple canistrele.Martorii spun ca circa 30 de motociclete si scutere cu care venisera localnicii la fata locului sunt acum carbonizate. Opt alte vehicule au fost distruse.Multe dintre cadavre sunt prea arse pentru a se sti cine au fost, a precizat un reprezentant al serviciilor de urgenta.Victime cu arsuri, mai multe in conditie critica, au fost duse cu elicoperele la spitalele din zona, precizeaza Reuters."Potrivit primelor informatii, cineva a incercat sa aprinda o tigara, apoi combustibilul de pe jos a luat foc, ducand la explozia cisternei”, a declarat Jam Sajjad Hussain, purtator de cuvant al serviciitor de salvare.Pompierii s-au luptat doua ore cu flacarile pana sa reuseasca sa stinga incendiul., imagini ce pot avea un puternic impact emotional: