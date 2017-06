Certuri familiale pe inmormantarea si mostenirea lui Helmut Kohl. Legatul sau politic, preluat de un nepot care ii seamana leit

Pe cand Europa il pretuieste pe Kohl, in propria lui casa se intampla lucruri de necrezut. Certurile referitoare la testament au inceput, fiul si nepotul sau sunt impiedicati cu politia sa intre in casa unde se afla sicriul. Fiul Walter Kohl declara intr-un interviu din presa germana ca nici nu va lua parte la inmormantare.Helmut Kohl (1930-2017) a fost politician crestin-democrat de lunga cariera si cancelar german, vreme de 16 ani. El este supranumit cancelarul reunificarii Germaniei din 1990, reusind, cu un an inainte, sa-i puna de acord pe presedintii SUA si URSS, George H. W. Bush si Mihail Gorbaciov, sa sparga Zidul Berlinului.Kohl este considerat a fi fost un activ promotor al Uniunii Europene si al monedei euro. De aceea, mai-marii Europei de azi doresc sa transforme despartirea de Helmut Kohl intr-un act de stat. Funeraliile europene sunt primele de acest fel din UE, fiind totodata un gest simbolic, care vrea sa transmita un semnal de unitate, intr-o Europa lovita de instabilitati si aflata in consens slabit cu America lui Trump.Funeraliile de stat in Germania au fost refuzate de Maike Kohl-Richter, a doua sotie si vaduva fostului cancelar. Cu toate acestea, se vorbeste deja de numirea catorva strazi in mari orase germane, ca si de rebotezarea aeroportului din Frankfurt am Main, cu numele Helmut Kohl.Pregatirile pentru inmormantarea lui Kohl, decedat la 87 de ani, au inceput sa se concretizeze. Desi locuinta sa propriu-zisa se afla la Berlin, din informatiile agentiei de presa dpa, preluate de publicatia Bunte, corpul defunctului s-ar afla inca in casa fostului cancelar din cartierul Oggersheim, in Ludwigshafen, unde locuia impreuna cu a doua sa sotie.Kohl s-a casatorit cu Maike Kohl Richter in mai 2008, la doar trei luni dupa ce suferise un puternic atac cerebral, urmat de leziuni motrice si de vorbire. Casatoria a avut loc in sanatoriul de reabilitare, Kohl nu s-a mai putut deplasa ulterior decat in carucior. Pe Maike Richter, de profesie economista, o cunoscuse in Cancelaria de stat -unde aceasta lucra ca functionara a departamentului economic-, si intretinea cu ea relatii private din 2005.Prima sotie, Hannelore, s-a sinucis in anul 2001, la un an dupa ce a iesit la lumina afacerea cu donatii negre de partid in care a fost implicat Helmut Kohl si in urma careia el a fost detronat de actualul cancelar si fost discipol al sau, Angela Merkel. Hannelore Kohl avea 68 de ani si se pare ca suferea de o alergie la lumina, fapt care a facut-o sa cada intr-o izolare tot mai mare.Cu Hannelore, Helmut Kohl a avut doi fii, pe Walter si pe Peter. Daca cei doi se tin departe de politica, marcati de autoritarismul tatalui lor si de tragica moarte a mamei, nepotul trece peste umbrele trecutului si calca pe urmele bunicului sau. Fizic vorbind, Johannes Volkmann, fiul lui Walter si nepotul lui Helmut Kohl, e „leit bunicul”.Dar nu numai fizic se anunta asemanari mari. „Tanarul de 18 ani este vicepresedinte al Uniunii Tinerilor Crestin-Democrati in organizatia sa locala de langa Gießen si, de cateva luni, vice al Tineretului Paneuropean din Germania” scrie gala.de , in articolul Helmut Kohl – nepotul sau ii preia mostenirea politica”.Publicatia explica faptul ca „mostenirea pe care o lasa acest om e gigantica”, de aceea „fiii lui Kohl, Walter si Peter, n-au vrut niciodata sa intre in politica. Prea greu le-ar fi fost sa se emancipeze de tatal lor”. In schimb nepotul Johannes „s-a transformat in ultimii ani, in Hessen, intr-un talent politic plin de speranta”, iar „in organizatia sa locala si-a facut deja un nume”.Interesant este faptul ca numele de familie al nepotului lui Kohl este Volkmann, dupa mama, ceea ce poate indica un resentiment familial. In Memoriile lui Kohl, aparute in 2014 pe baza a 630 de ore de inregistare ale marturisirilor fostului cancelar, anul 2001, cand s-a sinucis Hannelore, este deosebit de important.La publicarea cartii s-a iscat un adevarat scandal mediatic, dar si in familie. Biografului sau, Kohl i-a intentat proces. Acesta ar fi folosit marturisiri ale lui Kohl fara acordul acestuia si nu i-ar fi restituit benzile cu inregistrari. Cartea aparut la Editura Heyne, iar acum e mai degraba obiect de anticariat, o noua editie fiind cenzurata si continand doar „pasajele permise de tribunalul din Köln”.Avocatii lui Kohl au cerut, in noiembrie 2015, „despagubiri pentru pagube nemateriale” de la autorii Heribert Schwan si Tilman Jens, in valoare de cinci milioane de euro. In 27 aprilie, tribunalul din Köln, ca prima instanta, a hotarat despagubirea lui Kohl cu un milion de euro, motivand ca numita carte, „VERMÄCHTNIS Die Kohl-Protokolle” (Mostenire: Protocoalele Kohl) a lezat grav dreptul la personalitate al lui Helmut Kohl. Sentinta nu este definitiva, avocatii apararii anuntand recurs.Mostenirea lui Helmut Kohl va reveni familiei, adica fostei sotii si celor doi fii. Berliner Zeitung scrie ca ar fi vorba ce cateva milioane de euro, majoritatea provenite din drepturi de autor. Ce scrie insa in testament, ar sti doar vaduva Maike si avocatul lui Kohl, Stephan Holthoff-Pförtner.Se mai pune insa problema ce se intampla cu notitele, scrisorile, inregistrarile sale. Cele care au legatura nemijlocita cu activitatea sa de cancelar federal apartin Germaniei si de ele se ocupa Arhiva din Koblenz. Insa ar mai fi 25 de ani in care Kohl a fost presedinte al CDU, ani in care documentele sale au avut caracter oficial de partid, dar si privat sau neoficial.Prin urmare, rolul vaduvei Maike, in a decide ce documente raman in posesie privata, va fi mare. In fond, aceasta a preluat „tutela” si in ce priveste accesul familiei la cosciug, fiului Walter si nepotului Johannes fiindu-le, in ultimele zile, interzisa cu politia intrarea in casa. Ea a mai decis si ca Helmut Kohl sa nu fie inmormantat in mormantul familiei, ci la Speyer, dupa cum, se pare, ar fi dorit candva in 2015, insusi Kohl.E o decizie gresita, faptul ca tatal sau „nu va fi inmormantat in mormantul familiei”, declara fiul Walter. Prin aceasta decizie, munca sa politica va fi despartita de cea a sotiei sale Hannelore, considera el. „El insusi a subliniat, intotdeauna, ca opera sa de-o viata n-ar fi fost posibila fara sotia sa Hannelore. De aceea, consider ca este corect ca el sa-si gaseasca odihna alaturi de ea. Nu e permis ca Hannelore sa fie pur si simplu exclusa”, a spus el.Mormantul Hannelorei se afla la Ludwigshafen. In ultima saptamana, au avut loc mereu discutii referitoare la locul si ceremonia inmormantarii. Initial, Walter Kohl s-a abtinut de la comentarii publice. Acum insa, el declara ca nu va lua parte la inmormantarea de la Speyer, „pentru a nu da impresia ca i se pare corecta”. El insa saluta „o apreciere adecvata a operei politice” a tatalui sau.