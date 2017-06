VIDEO Inca un incendiu la un bloc din Londra: Un barbat a fost ranit

Zece autospeciale si 72 de pompieri au luptat cu flacarile flacarilor sambata, in estul Londrei, dupa ce un incendiu a cuprins un apartament de la etajul trei al unui bloc, un barbat fiind ranit si dus la spital, relateaza Reuters, citat de News.ro.





Regatul Unit este afectat, in ultimele zile, de un incendiu in care au murit cel putin 79 de persoane, intr-un bloc cu 24 de etaje, in vestul Londrei, pe 14 iunie, care i-a surprins pe locatari in somn.





Sinistrul, cel mai sangeros incendiu din capitala dupa al Doilea Razboi Mondial, a declansat inspectii la nivel national la cladirile inalte de locuinte, dupa ce politia a anuntat ca invelitoarea folosita la Grenfell nu a trecut teste de siguranta.





Pompierii din Londra - care lucreaza totodata la evacuarea unor locuitori intr-o zona din nordul capitalei, unde au constat ca s-a folosit aceeasi invelitoare ca la Grenfell - au anuntat ca au fost chemati sa intervina sambata la o cladire in Bethnal Green, in estul Londrei, unde un apartament de la etajul trei si acoperisul erau in flacari





"Un intreg apartament de la etajul trei si acoperisul sunt in flacari. Un barbat a fost condus la spital de echipaje apartinand Serviciului de Ambulanta al Londrei", precizau sambata pompierii.