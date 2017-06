Rusia avertizeaza Norvegia ca prelungirea misiunii unui contingent de puscasi marini americani le poate afecta relatiile

Acest lucru ar putea sa "escaladeze tensiunile si sa conduca la destabilizarea situatiei in regiunea nordica", a avertizat intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook Ambasada Rusiei in Norvegia, scrie News.ro."Aceasta masura contrazice politica norvegiana de a nu desfasura militari straini" pe teritoriul sau, subliniaza ambasada.Autoritatile de la Oslo au anuntat saptamana aceasta ca 330 de puscasi marini americani vor ramane in tara pana la sfarsitul lui 2018, cu un an mai mult decat se prevedea initial.Acest contingent american a sosit in Norvegia in ianuarie si isi are baza in apropiere de orasul Trondheim (vest), situat la aproximativ 1.450 de kilometri de frontiera rusa.Rusia si statele membre NATO se acuza reciproc de o alimentare a tensiunilor, in ultimii ani, printr-o amplificare a activitatii militare in ambele tabere.