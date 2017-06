Emmanuel Macron se angajeaza la Sorbona sa prezinte la ONU, in septembrie, un "pact mondial pentru mediu"

"Pe baza acestui avan-proiect de pact mondial pentru mediu, ma angajez nu doar sa vin sa tin un discurs (...), ci sa actionez", a subliniat seful statului francez, incheind o zi consacrata prezentarii acestui text care vizeaza sa afirme mari principii, precum poluatorul plateste, principiul repararii si al precautiei.Macron promite sa prezinte "inca din septembrie", la ONU, acest text ai carui promotori doresc ca el sa devina un tratat international, chiar daca "procesul (...) in vederea ratificarii acestui pact va fi lent, dificil", a avertizat presedintele."Pe plan planetar trebuie sa trecem intr-o noua etapa dupa Acordul de la Paris" cu privire la modificarile climatice, incheiat in 2015, a adaugat Macron in acest discurs pe care l-a sustinut la Sorbona.Spre deosebire de textele internationale actuale cu privire la mediu care, precum Declaratia de la Rio din 1992, sunt pur declarative, acest "pact mondial" are ambitia sa poata sa fie invocat impotriva statelor, in fata unor jurisdictii, potrivit dorintei promotorilor lui.