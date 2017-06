VIDEO Marea Britanie: Haos si confuzie la evacuarea locatarilor din patru blocuri turn din nordul Londrei

Dupa ce vineri la miezul noptii au primit ordine de evacuare, o suta de persoane, printre ele numarandu-se persoane in varsta si bebelusi, au petrecut noaptea pe saltele gonflabile intr-un centru sportiv din zona, intr-o atmosfera de confuzie si haos.La instructiunile municipalitatii din Camden, toate persoanele vizate de ordinul de evacuare vor trebui sa se mute in casele rudelor sau in hoteluri rezervate de consiliul municipal pentru o perioada de trei sau patru saptamani cat se crede ca vor dura lucrarile de schimbare a izolatiei inflamabile a blocurilor turn.Initial, primarita de cartier, Georgia Gould, a declarat noaptea trecuta ca cinci blocuri turn urmau sa fie evacuate , insa in cele din urma unul dintre blocuri a fost considerat sigur si cei circa o suta de locatari s-au putut intoarce la locuintele lor.Confruntata cu criticile locatarilor, care nu intelegeau de ce au primit asa de din scurt ordinele de evacuare, fara o informare prealabila, Gould a sustinut ca "prioritatea este siguranta locatarilor" si a dezvaluit ca, in afara de lipsa unor masuri antiincendiu, la cladirile in cauza au fost detectate probleme la tevile de gaz. "Stiu ca-i greu, dar ceea ce s-a intamplat la Grenfell schimba totul si cred ca nu putem sa mai riscam siguranta locatarilor nostri", a spus ea, conform Agerpres.Multi locatari se plangeau sambata de faptul ca au aflat de la televizor ca trebuiau sa-si paraseasca apartamentele sau ca pur si simplu nu au fost deloc informati, motiv pentru care nu au luat cu ei tot ceea ce au nevoie pentru a petrece cateva saptamani pe la rude, vecini sau prin hoteluri.Blocurile turn din Camden au fost reabilitate intre anii 2006 si 2009 de Rydon, aceeasi companie care a efectuat lucrari de reabilitare si la Grenfell, si au aceeasi izolatie inflamabila din polistiren, dincolo de alte probleme de siguranta. Nu mai putin de 27 de blocuri turn s-au dovedit a fi neconforme dupa verificarile antiincendiu realizate la circa 600 cladiri inalte dupa tragedia de la Grenfell. Blocurile respective sunt construite pe tot cuprinsul Angliei, din nordul Londrei pana in sud-estul orasului Manchester (nord) si in Plymouth, pe coasta de sud-vest.