Viktor Orban afirma ca Miklos Horthy a fost un "stralucit om de stat"/ Institutul Elie Wiesel: Condamnam mesajul premierului ungar

Potrivit platformei de bloguri politice Hungarian Spectrum, Orban a facut aceasta afirmatie intr-un discurs sustinut saptamana aceasta.Dupa ce a descris anii 1920 si 1930 drept "o piatra de incercare" in istoria tarii, Orban a afirmat ca natiunea ungara a putut supravietui multumita "unor straluciti oameni de stat, precum guvernatorul Miklos Horthy, premierul Istvan Bethlen si Kuno Klebelsberg (fost ministru ungar al educatiei intre anii 1922 si 1931 - n.r.)", a relatat Hungarian Spectrum "Condamnam mesajul premierului ungar Victor Orban prin care Horthy este descris drept "om de stat stralucit". Amiralul Horthy este responsabil de deportarea si exterminarea evreilor din Ungaria si Ardealul de Nord", a scris Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel", intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook Fostul guvernator Miklos Horthy a condus Ungaria in perioada interbelica, a aliniat-o la Axa cu Germania nazista si a ramas la conducerea tarii, o vreme, si dupa intrarea nazistilor in Ungaria.