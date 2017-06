Coreea de Nord avertizeaza ca ar putea izbucni al doilea razboi coreean, in ajunul marcarii a 67 de ani de la primul conflict

Duminica, 25 iunie, va fi marcata izbucnirea razboiului din Coreea.Statele Unite "imping situatia din Peninsula Coreea in pragul razboiului, comasandu-si masiv activele strategice unele dupa altele pentru a aduce sub controlul lor total intreaga peninsula, a carei importanta geografica pot ajuta (SUA) sa obtina hegemonia regionala si globala", a scris intr-un comentariu agentia de presa nord-coreeana KCNA."Ostilitatea SUA si isteria razboiului fata de RPDC (Republica Populara Democrata Coreeana, numele oficial al tarii - n.r.) sunt tot mai fatise", se mentioneaza in comentariul KCNA, care il acuza pe comandantul diviziei a doua a fortelor americane din Coreea de Sud ca ar fi spus ca trupele americane ar putea reveni oricand in peninsula pentru a lupta."Acest lucru dovedeste ca viziunea sinistra a SUA nu s-a schimbat, desi au trecut 67 de ani", mai scrie KCNA.Peninsula Coreea se afla practic in stare de razboi deoarece conflictul coreean s-a incheiat printr-un armistitiu si nu cu un acord de pace.