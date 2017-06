Vladimir Putin a povestit ca activitatea sa in KGB era legata de spionajul ilegal

"Toata activitatea mea in organele de securitate externa ale URSS era legata nu pur si simplu de Serviciul de Informatii, ci tocmai de spionajul ilegal", a declarat Putin pentru postul de televiziune Rossia 1.Potrivit lui Putin, spionii sub acoperire "sunt oameni deosebiti, de calitate speciala, cu convingeri speciale, cu un tip de caracter special"."Sa renunti la viata de zi cu zi, sa renunti la apropiatii tai, la cei dragi si sa parasesti tara pentru multi-multi ani, sa-ti dedici viata patriei - nu oricine poate. Acest lucru este pe masura doar a celor alesi. Spun aceasta fara niciun fel de exagerare. Tocmai cu o astfel de atitudine fata de lucrurile care trebuie facute, fata de tara, fata de poporul lor traiesc agentii sub acoperire. Ei sunt oameni speciali", a spus Putin, cu prilejul a 95 de ani de la infiintarea departamentului "S" al Serviciului de Informatii Externe (SVR, Slujba Vnesnei Razvedki), departament ce se ocupa de spionajul ilegal.Intre 1985-1990, Vladimir Putin a lucrat pe linia KGB la Dresda (Germania), in calitate oficiala de director al Casei Prieteniei URSS-RDG, precizeaza agentia rusa de presa.