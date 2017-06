VIDEO UPDATE China: O alunecare de teren a acoperit 46 de case, circa 140 de oameni sunt dati disparuti / Dupa ore de eforturi au fost salvati doar un cuplu si bebelusul lor

Alunecare de teren in China

Potrivit ultimelor informatii, in ciuda eforturilor a zeci de salvatori, pana la mijlocul zile singurele persoane scoase de sub namol si pietre sunt un cuplu si bebelusul lor de doua luni. Alunecarea de teren a lovit 46 de locuinte la ora locala sase dimineata.Xinhua nu a oferit un bilant al celor ucisi sau raniti, dar a informat ca alunecarea de teren a acoperit 40 de case in satul Xinmo din tinutul Maoxian, o zona muntoasa izolata din nordul Sichuanului, aproape de regiunea tibetana.Alunecarea de teren a blocat cale de doi kilometri cursul unui rau.