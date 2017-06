Polonia: A fost promulgata o lege ce limiteaza accesul la "pilula de a doua zi"

Aceasta lege a fost adoptata in luna mai de dreapta catolica conservatoare aflata la putere in Polonia. Seful statului provine din Partidul Dreptate si Justitie (PiS).

Guvernul liberal precedent, conform unei reglementari europene, facuse posibil accesul la "pilula de a doua zi" fara reteta, pentru persoanele cu varsta de peste 15 ani, scrie Agerpres.

Legea a starnit ingrijorarea mediilor feministe din Polonia, care au argumentat ca, pentru a fi eficienta, pilula in cauza trebuie sa fie luata cat mai curand posibil.

Potrivit dreptei, restrictia urmareste sa impiedice folosirea abuziva a pilulei.

Partidul Dreptate si Justitie (PiS), la putere in Polonia de peste un an, a oprit deja finantarea publica pentru fecundarea in vitro.

In toamna lui 2016, PiS a incercat sa limiteze de asemenea dreptul la avort, care este si asa printre cele mai restrictive din Europa.

Totusi, sub presiunea unor manifestatii supranumite 'greva femeilor', la care au participat circa 100.000 de persoane in toata tara, guvernul a abandonat in cele din urma proiectul de lege.