Cinci blocuri-turn de locuinte din Londra, "evacuate imediat" pentru "lucrari urgente" privind securitatea la incendiu

Evacuarea "are loc imediat. Nu putem fi siguri ca oamenii sunt in siguranta", a declarat Georgia Gould, sefa municipalitatii, la noua zile dupa incendiul care a distrus turnul Grenfell si s-a soldat cu 79 de morti, potrivit Agerpres "Incendiul din Grenfell a schimbat totul, iar noi nu ne putem permite sa ne asumam riscul", a adaugat aceasta. "Tot ceea ce conteaza este ca oamenii sa fie in siguranta, in timp ce noi efectuam aceste lucrari urgente", a mai spus Gould.Evacuarea anuntata urmeaza unei serii de teste in aceste imobile privind securitatea la incendiu, realizate la solicitarea municipalitatii locale si considerate nesatisfacatoare, in special in ceea ce priveste izolatia exterioara.Lucrarile ar urma sa dureze "intre doua si patru saptamani", timp in care locatarii vor fi mutati in alte spatii.Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a declarat joi dimineata, in fata parlamentului, ca "guvernul a ordonat examinarea izolatiilor tuturor imobilelor" de locuinte sociale administrate de autoritatile publice din tara.Aproximativ 600 de imobile din Anglia ar avea o izolatie similara celei folosite la Grenfell Tower, blocul de apartamente din vestul Londrei care a ars in noaptea de 13 spre 14 iunie, incident soldat cu cel putin 79 de morti, a indicat joi o purtatoare de cuvant a guvernului britanic, citata de AFP.