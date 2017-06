Un sat indian isi schimba numele in "Trump"

Exista deja un Trump Tower in mijlocul New Yorkului, cate un luxos Trump Hotels in marile orase din lume, iar de-acum exista si un "Trump Village", un satuc pierdut in campia indiana, comenteaza agentia, preluata de news.ro.O pancarta uriasa care ureaza "Bine ati venit in satul Trump", impodobita cu o fotografie a miliardarului american zambind larg, a fost dezvaluita in catun.Flancate de siraguri de flori, postere ale locatarului Casei Albe erau asezate ici-colo in satucul de aproximativ 20 de case de chirpici.Ceremonia de schimbare a numelui a fost prezidata de liderii comunitatii si un ONG indian, dar numele "Trump" nu are nimic oficial. Guvernul local nu s-a exprimat pe aceasta tema.Insa sateanul Aziz Ahmed nu se indoieste ca schimbarea va intra in uz."Oamenii il vor numi satul Trump. Toata lumea din sat este foarte multumita", da el asigurari unei echipe AFP.Aceasta idee dezarmanta i-a venit fondatorului unui ONG care colaboreaza cu locuitorii in vederea instalarii de toalete in localitate, care a sugerat-o Consiliului Local.Fondatorul Bindeshwar Pathak spune ca a avut aceasta revelatie in timpul unei recente vizite in Statele Unite."Tocmai urma sa sustin un discurs acolo si mi-am spus ᅡde ce sa nu (rebotezam satul cu) numele Trump?ᅡ", povesteste el AFP.Mult timp o aliata a Uniunii Sovietice, iar apoi a Rusiei, India s-a apropiat treptat de Statele Unite de la inceputul secolului.Gigantul demografic, cu 1,25 de miliarde de locuitori, cauta sa atraga investitii straine si sa-si reia legaturile comerciale cu Occidentul.In cadrul aprofundarii relatiei intre Washington si New Delhi, premierul Narendra Modi viziteaza duminica si luni Statele Unite, unde se va intalni prima oara cu presedintele Donald Trump.Indiferente fata de agitatie din "satul Trump", caprele si vacile pasteau linistite.