Coalitia antijihadista anunta ca a ucis un finantist al Statului Islamic in Siria

Fawaz Muhammad Jubayr al-Rawi figura pe o lista de sanctiuni impuse de Departamentul american al Trezoreriei.El a fost ucis vineri, pe 16 iunie, intr-un atac aerian la Boukamal, in apropiere de frontiera cu Irakul, in provincia Deri Ezzor, bogata in petrol si in mare parte aflata sub controlul Statului Islamic."El a transferat milioane de dolari" in contul retelei jihadiste, folosindu-si societatea de schimb valutar Hanifa Currency Exchange si o retea internationala de contacte financiare, a precizat coalitia, potrivit news.ro.El era implicat in contracte de achizitionare de armament si munitie destinate jihadistilor si in plata combatantilor straini ai acestora."Eforturile coalitiei de a destructura retelele financiare ale gruparii Statului Islamic i-au restrans capcitatea de a transfera fonduri si de a exporta terorismul", a anuntat coalitia.Trei apropiati ai lui Jubayr al-Rawi au fost eliminati in alte atacuri aeriene ale coalitiei la Mayadin, tot in provincia Deir Ezzor, si la Rakka, de la inceputul lui noiembrie, a mai precizat ea.