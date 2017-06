Pacepa considera ca Trump va fi un lider puternic si nu crede ca acesta ar avea vreo legatura suspecta cu Rusia

"Actuala campanie anti-Trump - inclusiv alegatiile total nesustinute de fapte privind conexiunea sa ruseasca - este rezultatul a opt ani de guvern socialist/progresivist in SUA", apreciaza fostul sef al spionajului romanesc, potrivit Agerpres "De obicei istoria se repeta, iar daca ai trait doua vieti, cum am trait eu, ai sanse bune sa vezi cu proprii ochi aceasta reconstituire", incepe el sa explice in continuare, dand cateva exemple a ceea ce considera a fi o "repetare a istoriei"."In anul 1978 am platit cu doua sentinte de condamnare la moarte primite in Romania mea natala pentru ca i-am ajutat pe oameni sa nu mai vada guvernul ca pe o binecuvantare venita din cer si sa se debaraseze de conducatorul lor socialist, Nicolae Ceausescu, care a spus ca "unul ca mine se naste odata in 500 de ani"", sustine Pacepa."Treizeci de ani mai tarziu am vazut virusul marxismului, deghizat in socialism/progresivism, si gretosul cult stalinist al personalitatii infectand tarmurile tarii care m-a adoptat, Statele Unite", continua el.""Eu sunt Cel pe care lumea il asteapta", proclama senatorul Barack Obama, candidatul Partidului Democrat la Casa Alba, in timpul campaniei electorale din 2008", aminteste fostul adjunct al Directiei de Informatii Externe (DIE) a Romaniei, ajuns acum la varsta de 88 de ani."Pe 7 februarie 2009, pe coperta publicatiei Newsweek scria: "Acum suntem toti socialisti". Acelasi lucru il proclama si ziarul Scanteia din Romania atunci cand marxismul a transformat acea tara intr-un monument al lui Ceausescu", argumenteaza Pacepa mai departe."La doi ani dupa ce a preluat puterea, nomenclatura americana a produs aceleasi rezultate ca nomenclatura din Romania ¬ dar la scara SUA. Peste 14 milioane de americani si-au pierdut locurile de munca si 41,8 milioane au primit bonuri de masa guvernamentale (o forma de asistenta sociala in SUA ce consta in acordarea unor vouchere cu ajutorul carora persoanele cu venituri foarte reduse isi pot cumpara alimente n.red). PIB-ul a scazut de la 3,6% la 1,6% si datoria publica a crescut la un record de 13 trilioane de dolari", astfel isi continua el paralela dintre Romania lui Ceausescu si SUA condusa de Obama.Referindu-se la acuzatiile ce sugereaza ca Donald Trump ar fi fost ajutat de serviciile secrete rusesti sa devina presedinte, Pacepa a identificat in aceste actiuni ale adversarilor lui Trump o tactica folosita chiar de catre respectivele servicii."Sa faci din noul lider al unei tari un tap ispasitor pentru toate problemele mostenite de acea tara ar putea fi un fenomen nou in SUA, dar este o veche tactica ruseasca/sovietica cunoscuta ca necrofagie politica in cercul restrans al comunitatii KGB din care am facut parte odata. De pe buzele lui Nikita Hrusciov eram obisnuit sa aud din nou si din nou: "Schimbati imaginea publica a liderului, si veti schimba istoria !", isi argumenteaza Pacepa aceasta teorie."Necrofagia politica a fost lansata de Hrusciov in lume pe 26 februarie 1956, cand la al XX-lea Congres al Partidului Comunist Sovietic a expus "crimele lui Stalin" intr-un "discurs super secret" de patru ore, care a fost transmis in secret catre The New York Times. Va suna cunoscut ?", da el apoi un exemplu de "necrofagie politica" din perioada sovietica."Desi marxismul proclama public ca rolul decisiv in istorie este jucat de "popor", convingerea marxistilor era ca numai liderul conteaza. Pestele de la cap se impute, obisnuia sa spuna fostul sef al KGB, Iuri Andropov, iar una dintre principalele misiuni ale comunitatii KGB era sa infecteze America la varf", continua Pacepa argumentatia sa."KGB-ul sau - si DIE romaneasca a mea - au produs mii de materiale "documentare" false care-l infatisau pe presedintele Harry Truman drept "macelarul de la Hiroshima", il prezentau pe presedintele Dwight Eisenhower precum un "rechin" al gurmandului complex militaro-industrial, il descriau pe presedintele John F. Kennedy ca fiind un milionar arogant care crede ca lumea ii apartine, sau insinuau ca presedintele Lyndon Johnson era un mafiot care si-a eliminat predecesorii", aminteste Pacepa unele metode folosite de serviciile secrete.De asemenea, Pacepa a marturisit publicatiei americane ca il vede pe Donald Trump un lider puternic, iar reporterul i-a cerut sa-si motiveze aceasta parere."Dupa opt ani de eforturi ale lui Obama de a transforma SUA intr-un monument pentru el insusi, il vad pe presedintele Trump ca pe o mana cereasca pentru Statele Unite. In opinia mea, el este o versiune contemporana a lui John D. Rockefeller, Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, Henry Ford si J. P. Morgan, care au avut fiecare o mare contributie in realizarea visului american pentru milioane de oameni", enunta Pacepa un motiv pentru care-l sustine pe Trump."Presedintele Trump a inteles de asemenea ca tot ceea ce socialismul si progresivismul au lasat in urma au fost tari care au ajuns sa arate ca un camping lovit de un uragan si am motive serioase sa cred ca acest lucru este cu mult mai important pentru SUA decat faptul ca el inca invata abilitatile politice si birocratice de care are nevoie ca presedinte", a mai spus Pacepa.El a continuat referindu-se la controversa privind presupusa imixtiune a Rusiei in scrutinul prezidential american, dar in loc sa vorbeasca despre Trump, Pacepa a adus in discutie cazul fostului director al CIA, John Brennan, pe care l-a acuzat ca in anul 1980, pe vremea Razboiului Rece, acesta a votat in SUA un candidat comunist. Iar in opinia fostului sef al spionajului romanesc, "comunismul este o tumora maligna in corpul oricarei tari sau organizatii", lucru dovedit in viziunea sa de prabusirea blocului sovietic si de succesul "sistemului capitalist".Cat despre KGB, Pacepa considera ca in prezent acest serviciu "este statul" rus. "Pe vremea Uniunii Sovietice, KGB-ul era un stat in stat. Acum KGB-ul este statul. Peste 6.000 de fosti ofiteri KGB conduc guvernul federal rus si guvernele locale", conchide Pacepa, incluzandu-l printre acesti ofiteri si pe actualul ministru rus de externe, Serghei Lavrov.