Summit UE: Parisul si Berlinul mana in mana, in timp ce Londra isi pregateste valizele

Impuls pro-european

"Simbioza intre Franta si Germania este conditia ca Europa sa avanseze. Nu exista o solutie pertinenta daca ea nu este pertinenta pentru Franta si Germania", a pledat noul presedinte francez, intr-o lunga conferinta de presa comuna, de 45 de minute, in fata unei sali pline-ochi."Aceasta conferinta de presa arata ca suntem hotarati sa gasim impreuna solutii la probleme", a subliniat Merkel.Acest format de conferinta de presa comuna franco-germana este foarte rar la summituri UE la Bruxelles. De obicei, cancelarul german si presedintele francez sustin conferinte de presa separate.Insa nu este o premiera. La summitul extraordinar de la Bratislava, in septembrie 2016, dupa referendumul britanic pe tema Brexitului, Francois Hollande si Angela Merkel si-au afisat unitatea intr-o interventie comuna.Vineri, Merkel si Macron au insistat asupra unitatii lor in domeniile Apararii, luptei impotriva modificarilor climatice si terorismului si in chestiuni comerciale.In schimb, cuplul a evitat sa intre in detaliu in subiecte susceptibile sa deranjeze, precum reforma zonei euro, promovata de paris, care le provoaca ingrijorare conservatorilor germani."Noi nu anuntam in avans lucruri pe care nu le putem sustine", a argumentat cancelarul, intrebat daca propuneri concrete vor fi prezentate inaintea alegerilor legilsative germane de la 24 septembrie.Emmanuel Macron, care participa la primul sau summit european, a detaliat cum functioneaza cuplul. "Atunci cand vom avea ceva robust, il vom face public, in loc sa stabilim obiective care sunt numaratori inverse pe care sa le monitorizati ca sa vedeti daca le atingem sau nu".Intrebata despre respectarea de catre Franta a reglementarilor europene cu privire la deficitul public, al carui prag este de 3% din PIB, Merkel a fost evaziva.Ea a amintit ca este vorba despre reglementari europene si, ca atare, "nu avem nevoie sa ne ocupam de ele in cooperarea franco-germana".In realitate, conservatorii germani au spus mereu ca nu intentioneaza sa ia in calcul o reforma a zonei euro profunda daca Franta nu-si respecta angajamentele europene in domeniul bugetar si nu intreprinde o reforma majora a pietei sale a muncii.Joi, in prima zi a summitului, premierul britanic Theresa May si-a prezentat intentiile cu privire la drepturile expatriatilor europeni in Regatul Unit dupa Brexit, propuneri care au fost primite cu mare circumspectie de Cei 27.Este prima oara cand May dezvaluie o parte din planurile pe care le are in vederea negocierii conditiilor divortului dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana.Alegerea lui Macron, in carsta de 39 de ani, care a purtat o campanie hotarat proeuropeana, alimenteaza multe sperante ale unui nou impuls in UE si cu privire la o consolidare a cooperarii franco-germane.Conservatoarea Merkel, in varsta de 62 de ani, cancelar al Germaniei din 2005 si care a colaborat deja cu trei presedinti francezi inaintea lui Macron - Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy si Francois Hollande - a declarat la inceputul summitului ca se bucura sa coopereze cu noul ei omolog francez.O serie de intalniri sunt prevazute in zilele urmatoare intre cei doi. Macron si Merkel se vor intalni la funeraliile lui Helmut Kohl pe 1 iulie, la G20 pe 7 iulie si intr-un Consiliu al Ministrilor franco-german pe 13 iulie, la Paris.