VIDEO Sute de mii de iranieni au marsaluit cantand "Moarte Israelului si Statelor Unite"

Presa de stat iraniana a spus ca milioane de persoane au iesit la marsurile ce marcheaza Ziua Al-Quds ce a fost instaurata in 1979 de initiatorul revolutiei Islamice, ayatolalhul Ruhollah Khomeini si care este tinuta in ultima vineri a Ramadanului.Demonstrantii au cantat “Moarte Israelului, Moarte Americii”, au purtat pancarte pe care scria “Israelul ar trebui sa fie sters de pe harta” si au ars steagul Israelului.“Marsul de anul acesta … arata ca oamenii vor ca regiunea asta sa fie curatata de teroristi, care sunt sprijiniti de regimul sionist (Israel)”, a spus presedintele Hassan Rouhani la televiziunea de stat.Opozitia fata de Israel este o politica centrala al Iranului, tara shiita ce sprijina palestinienii si gruparile militante islamce libaneze ce sunt contra pacii cu statul evreu, pe care Teheranul nu vrea sa il recunoasca.Israelul, Statele Unite si principalul sau aliat arab, Arabia Saudita, acuza Iranul de crearea de tensiuni in Orientul Mijlociu si de finantarea terorismului, lucru negat de Teheran.Tensiunile au escaladat rapid in ultima vreme in Golf intre Qatar si patru state arabe, in parte si din cauza legaturii Qatarului cu Iranul.