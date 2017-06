In scolile turcesti nu se va mai preda evolutionismul 

Presedintele Consiliului Educatiei, Alpaslan Durmus, sustine ca subiectul este discutabil, controversat si prea complicat pentru studenti.Drumus a spus ca un capitol despre evolutie a fost eliminat din cartile de biologie de clasa a IX-a, iar subiectul a fost amanat pana la sfarsitul ciclului de licenta.O alta schimbare a programei ar putea fi reducerea timpul petrecut de studenti pentru a studia mostenirea secularismului."Noi credem ca aceste subiecte sunt peste puterea de intelegere a studentilor", a afirmat Durmus intr-un videoclip publicat pe site-ul ministerului educatiei.Parintii studentilor au protestat impotriva modului in care religia este predata in scoli si considera ca povestea creatiei din Scriptura, in care Dumnezeu a dat viata primului om dupa ce l-a format din lut este contrazisa.Totusi evolutia este predata pe scurt in multe cursuri de biologie liceala din regiune.Modificarile finale ale programului de invatamant vor fi probabil anuntate saptamana viitoare dupa festivalul Bayram-ul de la sfarsitul postului de Ramadan, iar proiectele de modificare au fost supuse consultarii publice la inceputul anului.