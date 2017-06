Test esuat: ​​Statele Unite rateaza interceptarea unei rachete balistice deasupra Pacificului. Interceptorul testat ar urma sa inlocuiasca si actualele rachete ale scutului de la Deveselu

Potrivit NBC News , la ora locala 19:20 o racheta balistica cu raza medie de test a fost lansata din poligonul Kauai din Hawaii. La scurt timp dupa, un singur interceptor SM-3 IIA a fost lansat de pe distrugatorul USS John Paul Jones (clasa Arleigh Burke).Oficialii americani au anuntat, insa, ca testul a fost un esec si ca racheta SM-3 IIA nu a reusit sa intercepteze tinta.Este cel de-al doilea test de interceptare pentru SM-3 IIA, primul test din februarie - similar cu cel de acum - a fost cu succes, interceptorul reusind sa isi atinga tinta.Presa americana scrie ca testele de acum au o importanta sporita pe fondul tensiunilor recente cu Coreea de Nord. In urma cu mai putin de o luna SUA a testat cu succes interceptarea deasupra oceanului Pacific a unei rachete intercontinentale. Interceptorul SM-3 IIA este o varianta noua si imbunatatita a interceptoruluI SM-3 IB, model folosit in sistemul Aegis Ashore de la baza Deveselu operationalizata in urma cu un an . Capabilitatea tehnica a bazei include un radar puternic, trei baterii cu 24 de rachete interceptoare SM-3 IB si echipamente de comunicatii.Conform planurilor americane, interceptoarele SM-3 IB ar urma sa fie inlocuite de interceptoare SM-3 IIA undeva dupa 2018.Baza de la Deveselu gazduieste elementele scutului american antiracheta. Modulul IB SM-3 distruge rachete balistice prin impact, la o viteza extrem de mare. SM-3 sunt produse de Raytheon, au o lungime de 6.55 metri si un diametru de 0,34 metri. Interceptorii nu au incarcatura exploziva si nu sunt purtatori ai unor incarcaturi periculoase (nucleare, biologice sau chimice) si sunt proiectati sa distruga rachetele ostile prin forta impactului (forta cinetica). Racheta are o autonomie de 500 de km si o viteza maxima de 9,600 km/h.