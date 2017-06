Familia marocanului ce ar fi vrut sa detoneze o bomba in gara din Bruxelles refuza sa creada ca era terorist: Voia sa se casatoreasca si sa devina sofer de taxi

Procurorii belgieni spun ca Oussama Zariouh a adus bomba in gara, insa nu a explodat.Zariouh a fost ucis de un soldat, in timp ce alerga spre o patrula militara, strigand "Allahu akbar". Potrivit autoritatilor, exista indicii ca marocanul sustinea Statul Islamic.Familia a anuntat ca intentiona sa gaseasca un avocat belgian care sa analizeze cazul."Vrem dovezi ca el a facut acest lucru", a spus sora sa, Imane. "Nu pot sa cred ca fratele meu a vrut sa se sinucida sau sa ucida pe altcineva. Era o persoana sensibila", a adaugat ea.Rudele insista ca Oussama nu a dat niciun semn de radicalizare si ca nu le vina sa creada ca era membru ISIS."Era un musulman moderat, un tip normal, care asculta muzica si iesea. Uneori se ruga, dar de multe ori nu. Era departe de un extremist", a afirmat tatal sau, adaugand ca Oussama avea planuri clare pentru viitor."Urma sa vina in Maroc in aceasta vara, pentru a se casatori. De asemenea, urma sa isi schimbe slujba si sa inceapa ca sofer de taxi", a adaugat el.