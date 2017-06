Record incredibil al unui lunetist canadian: A ucis un luptator ISIS de la o distanta de 3.450 de metri

Expertii militari spun ca focul mortal tras de la distanta record mondial de 3.450 de metri arata gradul uluitor de sofisticare la care au ajuns lunetistii.Performanta reusita de un lunetist al fortelor speciale canadiene din Joint Task Force 2 a depasit cu 1.000 de metri recordul anterior ce fusese reusit de un lunetist britanic in Afganistan.Noul record a fost stabilit cu o McMillan TAC-50 (calibru .50), cea mai mare arma de mana din lume.Ryan Cleckner, fost lunetist american cu doua runde de misiuni in Afganistan, a spus ca este o reusita “incredibila”, care se datoreaza la fel de mult - sau chiar in mai mare masura - calitatilor coechipierului lunetistului (cercetasul)."Cercetasul a trebuit sa calculeze cu succes cinci factori: distanta, vantul, conditiile atmosferice si viteza de rotatie a pamantului la latitudinea lor", a explicat Cleckner."Pentru ca viteza si directia vantului ar fi variabile pe distanta celor doua mile traversate de glont, adevarata provocare a fost sa poti calcula directia si viteza vantului pe toata distanta pana la tinta", a adaugat el."Pentru a sti precis conditiile atmosferice, cercetasul a trebuit sa cunoasca temperatura, umiditatea si presiunea atmosferica a aerului pe care glontul a trebuit sa il strabata", a mai spus expertul.