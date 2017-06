VIDEO Protest al soferilor de autobuz din Franta: Poarta fuste pentru ca nu li se da voie cu pantaloni scurti

Soferii din Nantes au cerut sa poarte o imbracaminte mai lejera in conditiile in care in Franta au fost emise alerte de canicula.Dupa ce solicitarea le-a fost refuzata, sase dintre barbati au decis sa protesteze impotriva a ceea ce ei considera a fi conditii inacceptabile de munca asa ca s-au imbracat cu fuste.“Pentru ca fustele sunt permise, le purtam”, a spus unul dintre soferi, reprezentant al sindicatului.“Sefii nostri au birouri cu aer conditionat, care nu exista in majoritatea vehiculelor noastre. Nu este usor sa stai peste 7 ore intr-un vehicul in temperaturi de 50 grade. Peste 30 de grade managementul ar putea pune in aplicare planul de canicula si sa permita soferilor sa poarte pantaloni scurti. Cerem asta inca din 2013”, a spus Gabriel Magner, alt sindicalist.