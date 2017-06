SUA: Ezitarile senatorilor republicani pun in pericol proiectul de lege pentru sanatate

Liderul republican al Senatului si-a dezvaluit planul de revizuire al sistemului de asistenta medicala din SUA, dupa redactarea acestuia in secret.Republicanii trebuie sa obtina 50 de voturi pentru ca acest proiect de lege sa intre in vigoare. Este de asteptat ca niciun democrat sa nu sustina acest demers."Exista prevederi in acest proiect care reprezinta o imbunatatire a sistemului actual de asistenta medicala, insa nu pare ca acesta va realiza cea mai importanta promisiune pe care am facut-o americanilor: de a abroga Obamacare si de a reduce costurile de asistenta medicala", sunt de parere patru senatori.Alti doi senatori republicani au ridicat, de asemenea, anumite semne de intrebare asupra acestui proiect de lege. Dean Heller a declarat ca are "preocupari serioase" cu privire la impactul proiectului de lege asupra statului sau de origine, Nevada, in timp ce senatorul republican Susan Collins din Maine considera ca este "prea devreme" sa decida daca va vota pentru acest proiect.Legislatia afecteaza zeci de milioane de americani si aproape o cincime din economia SUA.