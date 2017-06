UE hotaraste sa-si consolideze apararea si sa cumpere drone

Statele membre UE s-au angajat joi, la Bruxelles, la cateva saptamani dupa ce au fost criticate de presedintele american Donald Trump ca nu fac suficient in domeniul Apararii, sa-si consolideze cooperarea militara si sa contribuie la o consolidare a securitatii in regiune, relateaza news.ro citand The Associated Press.

Sefii de stat si de guverne europeni - dintre care 22 fac parte din NATO - au convenit la summitul de la Bruxelles sa dezvolte impreuna sau sa achizitioneze echipamente militare precum drone.

"Obiectivul este furnizarea unor capacitati, asigurarea unei baze competitive, inovatoare si echilibrate industriei apararii in intreaga Uniune", afirma ei.

Europenii urmeaza sa intocmeasca o lista de criterii si angajamente constrangatoare juridic in urmatoarele trei luni, cu scopul de a pune bazele acestei cooperari, in loc sa continue sa se bazeze pe promisiuni vagi din trecut.

Ei au convenit, de asemenea, sa finanteze cu fonduri europene grupuri de lupta europene - niste forte expeditionare de mici dimensiuni care sa poate sa fie trimise rapid in puncte fierbinti de criza.