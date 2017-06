Peste 2.500 de persoane l-au condus pe ultimul drum pe Otto Warmier, studentul american care a fost tinut captiv in Coreea de Nord

Inmormantarea a avut loc la un cimitir aflat in apropiere de Ohio.Moartea studentului american a accentuat tensiunile dintre SUA si Coreea de Nord.Phenianul l-a numit pe Donald Trump un "psihopat", in timp ce presedintele SUA descrie regimul din Coreea de Nord ca fiind unul brutal.La inceputul acestei saptamani, dupa ce a fost anuntata moartea lui Otto Warmbier, presedintele Trump a declarat ca este hotarat sa "previna ca astfel de tragedii sa se mai intample unor oameni nevinovati aflati in mainile unor regimuri care nu respecta statul de drept sau decenta umana de baza".