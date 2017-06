UE prelungeste cu sase luni sanctiunile impuse Rusiei in criza din Ucraina

Sefii de stat si de guverne din cadrul UE au convenit joi, in cursul unei reuniuni, la Bruxelles, sa prelungeasca sanctiunile impuse Rusiei in criza din Ucraina, dupa ce Statele Unite au facut la fel saptamana aceasta, relateaza The Associated Press.

Presedintele Consiliului European Donald Tusk a anuntat joi intr-un mesaj postat pe Twitter,, in cursul acestui summit "S-a convenit. UE va prelungi sanctiunile economice impuse Rusiei" din cauza esecului Moscovei de a-si respecta angajamentele pe care si le-a asumat in cadrul acordurilor de pace de la Minsk.

In urma acestei decizii politice, sanctiunile urmeaza sa fie prelungite pe o noua perioada de sase luni, incepand de saptamana viitoare.

Bruxellesul a impus aceste sanctiuni Moscovei in urma cu trei ani, dupa ce rusii au invadat si anexat Peninsula ucraineana Crimeea.

Uniunea a prelungit in mai multe randuri aceste sanctiuni, in contextul in care conflictul intre forte guvernamentale si rebeli separatisti prorusi continua in estul Ucrainei.

Liderii europeni au discutat indelung daca sa largeasca contactele diplomatice cu Moscova, in paralel cu aceste sanctiuni.