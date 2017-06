Ursii grizzly din Parcul National Yellowstone nu vor mai beneficia de masurile de protectie a speciilor pe cale de disparitie

Renuntarea la clasificarea ursilor grizzly drept o specie amenintata de extinctie, propusa in mod oficial in martie 2016 in cadrul administratiei Obama, s-a bazat pe constatarile agentiei conform carora numarul acestor mamifere s-au multiplicat suficient in ultimele decenii: de la doar 136 de ursi in anul 1975, la aproximativ 700 in prezent. Astfel, populatia actuala de ursi depaseste obiectivul de redresare minima de 500 de grizzly.Parcul National Yellowstone a fost primul parc national din lume si se afla pe teritoriul a trei state federale nord americane.