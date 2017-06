Mai multi baieti, elevi la o scoala din Marea Britanie, au protestat purtand fuste, pentru ca nu li s-a permis sa vina in pantalni scurti la ore

Aproximativ 30 de baieti au purtat fuste la scoala, in semn de protest fata de faptul ca li s-a spus ca nu au voie sa poarte pantaloni scurti, desi afara este cald. In urma protestului, directorul scolii a spus ca se va gandi sa introduca pantalonii scurt in uniforma pentru viitor, dupa ce va consulta elevii si parintii, potrivit BBC News.

Elevii de la Academia ISCA din Exeter au cerut permisiunea de a-si modifica uniforma din cauza caldurii.





Unul dintre baietii care au participat la protest a spus: "Nu ni se permite sa purtam pantaloni scurti si nu stau in pantaloni toata ziua, e cam cald".





Elevii au spus ca ideea protestului a venit de la directorul de scoala, care initial a facut sugestia, desi un student a spus ca nu a crezut ca vorbeste serios.





Ei au spus ca spera ca scoala isi va reconsidera politica dupa protest, iar directorul scolii a spus ca va lua in considerare.

"Recunoastem ca ultimele zile au fost extraordinar de calde si facem tot ce putem ca elevii si personalul sa se simta cat mai confortabil. Pantalonii scurti nu fac parte in acest moment si uniforma si nu as vrea sa fac schimbari fara a consulta elevii si familiile lor. Cu toate acestea, daca temperaturile se vor mentine ridicate, as fi fericita sa iau in considerare o schimbare pentru viitor", a spus directoarea.