Trump: Nu am inregistrat si nici nu am inregistrari ale conversatiilor cu James Comey

Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, ca nu a inregistat si nu poseda vreo inregistrare a conversatiilor sale cu fostul director al FBI, James Comey, punand astfel capat speculatiilor care au aparut dupa ce acesta a postat, luna trecuta, pe Twitter ca James Comey ar trebui sa spere ca nu exista casete, relateaza Reuters.





"Cu toata supravegherea electronica, interceptarile, demascarea si scurgerea ilegala de informatii, nu am nici o idee daca exista" casete "sau inregistrari ale conversatiilor mele cu James Comey, dar nu am inregistrat si nu am astfel de inregistrari ", a scris Trump pe Twitter.

With all of the recently reported electronic surveillance, intercepts, unmasking and illegal leaking of information, I have no idea...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2017