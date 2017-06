SUA: Republicanii din Senat dezvaluie proiectul de lege cu privire la revizuirea sistemului de sanatate, care ar urma sa taie ajutoarele pentru saraci

Republicanii din Senat au dezvaluit joi un plan vizand o revizuire a sistemului american de sanatate, care include taieri drastice ale unor programe guvernamentale in domeniul sanatatii destinate celor saraci, relateaza BBC News, potrivit News.ro.





Acest proiect de 142 de pagini abroga cea mai mare parte a unei legi emblematice a fostului presedinte american Barack Obama in domeniul sanatatii, cunoscuta sub numele de "Obamacare".





Senatul renunta in acest text sa-i oblige pe americani sa-si faca o asigurare de sanatate si elimina impozitele impuse celor bogati.





Republicanii, care au publicat acest text dupa saptamani de negocieri in culise, au nevoie de 50 de voturi pentru ca sa-l adopte.





Proiectul afecteaza zeci de milioane de americani si o cincime din economia Statelor Unite.





Ce prevede proiectul





Liderul majoritatii republicane in camera superioara a Congresului american Mitch McConnell, care a elaborat cea mai mare parte a planului, a prezentat textul - intitulat Better Care Reconciliation Act Of 2017 - joi, in Senat.





Proiectul se aliniaza in mare parte unui text deja adoptat de Camera Reprezentantilor luna trecuta, insa leaga subventiile federale destinate americanilor mai degraba de venituri decat de varsta.





Insa beneficiarilor le va fi mai greu sa primeasca aceste subventii, din cauza introducerii unor prevederi restrictive cu privire la venit.





Proiectul de lege al Senatului elimina gradual extinderea Medicare - la fel ca proiectul Camerei - insa o face mult mai treptat.





Proiectul mai prevede, pe langa abrogarea impozitelor impuse bogatilor si companiilor de asigurari, rambursarea subventiilor de catre americanii saraci catre companiile de asigurari pe o perioada de cel putin doi ani.





Textul prevede de asemenea o eliminare pe o perioada de un an a fondurilor destinate Planned Parenthood, o organizatie nonprofit in domeniul sanatatii femeilor.





McConnell se asteapta ca proiectul sa ajunga in Senat saptamana viitoare, cand Biroul pentru Buget al Congresului, nepartizan, va prezenta o estimare a costului proiectului si a impactului acestuia asupra americanilor.





Abrogarea legii lui Obama - intitulata Affordable Care Act si cunoscuta sub numele de Obamacare - a fost una dintre promisiunile de campanie ale republicanilor si a lui Trump in campania electorala de anul trecut.