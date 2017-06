Aproximativ 600 de cladiri din Anglia sunt anvelopate similar cu Turnul Grenfell din Londra, care a luat foc saptamana trecuta

"Pana in prezent, trei probe (de invelitori) s-au dovedit inflamabile" de la inceputul inspectiilor in urma incendiului de la randul sau Grenfell, a declarat purtatorul de cuvant.Dar numarul de cladiri afectate de acest tip de acoperire este estimat la 600 in numai in Anglia, a adaugat ea, in contextul in care invelitoarea Turnului Grenfell a avut rol in raspandirea rapida a focului."Estimarea oferita de consiliile municipale este de aproximativ 600 de turnuri cu un strat de acoperire similara", a spus ea.Intrebat de AFP, un alt purtator de cuvant nu a dorit sa precizeze in mod oficial daca se poate considera ca acoperirea Turnului Grenfell a fost inflamabila, citand o ancheta in curs de desfasurare.Donwing Street a adaugat ca testele suplimentare vor fi efectuate pentru a se asigura ca locuitorii sunt "in siguranta", in timp ce este luata in considerare relocarea lor."Este evident ca nimeni nu va trai in cladiri periculoase, locuitorii vor fi relocati daca este necesar si se va cere proprietarilor de a oferi noi locuinte in cazul in care este posibil", a adaugat purtatorul de cuvant primul-ministru Theresa May.