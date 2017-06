VIDEO FOTOGALERIE Paris Air Show 2017 - Care au fost aeronavele-vedeta la unul dintre cele mai mari saloane aeronautice mondiale. Cu ce s-au prezentat marile companii din SUA si Europa

In cadrul Paris Air Show 2017 a fost prezenta si Romania printr-un numar de firme care au avut standuri precum: Turbomecanica, Aerostar, Alro, Straero, Aero Care, Aero Part Expert, Aerospace Services, GM & International 2000, OPIAR, Zirom.In cadrul Paris Air Show 2017 firma romaneasca Turbomecanica a semnat un acord cu compania franceza Safran pentru mentenanta motoarelor de pe elicopterele pe care Airbus vrea sa le produca la Brasov. Turbomecanica a semnat un acord cu compania franceza Safran pentru mentenanta motoarelor de pe elicopterele pe care Airbus vrea sa le produca la BrasovIn acest timp, Airbus Helicopters asteapta in continuare o comanda ferma din partea statului roman pentru elicoptere H215 care ar urma sa fie construite in noua fabrica de la Ghimba, Brasov. "Ne-am dori ca prima mare comanda de elicoptere a Romaniei sa ajunga la Airbus, la fabrica de la Brasov. E un semn de loialitate, de logica", spun reprezentantii Airbus.