Populatia lumii va creste la 9,8 miliarde de oameni in 2050, preconizeaza ONU intr-un raport

Populatia lumii, in prezent de 7,6 miliarde oameni, urmeaza sa creasca si sa ajunga la 9,8 miliarde de oameni in 2050 si la 11,2 miliarde in 2100, preconizeaza ONU intr-un raport, relateaza The Associated Press.

Potrivit acestui raport - intocmit de Divizia pentru Populatie din cadrul Departamentului pentru Afaceri Economice si Sociale si publicat miercuri - populatia lumii creste anual cu o medie de 83 de milioane de oameni.

Populatia Indiei urmeaza sa o depaseasca pe cea a Chinei pana in 2024, potrivit acestor noi proiectii ale ONU.

India are in prezent 1,3 miliarde de locuitori, iar China 1,4 miliarde.

ONU a anuntat miercuri ca, intre cele mai mari zece tari, Nigeria inregistreaza cea mai mai rapida crestere.

Nigeria este in prezent a saptea cea mai populata tara din lume, insa potrivit proiectiilor ONU ea urmeaza sa depaseasca Statle Unite si sa devina a treia cea mai mare tara din lume imediat inainte de 2050.