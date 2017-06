Rusia a piratat 21 de state americane in alegeri, afirma in audieri la Senat un oficial american de rang inalt

Hackeri rusi a vizat sisteme electorale in 21 de state americane in campania de anul trecut, a declarat miercuri un oficial american de rang inalt, relateaza news.ro citand BBC News.

Jeanette Manfra de la Departamentul Securitatii Interne (DHS) a refuzat sa dezvaluie numele acestor state, in cadrul unei audieri, intr-o comisie a Senatului, citand acorduri de confidentialitate.

Insa ea a spus ca nu exista probe care sa arate ca buletinele de vot au modificate in aceste atacuri.

Serviciile americane de informatii cred ca Moscova s-a amestecat in alegeri cu scopul de a-l ajuta pe Donald Trump sa invinga.

Manfra, subsecretarul interimar insarcinat cu securitatea cibernetica in cadrul departamentului, a fost audiata miercuri in Comisia pentru Informatii din cadrul Senatului, care ancheteaza un presupus amestec al Moscovei in alegerile americane din 2016.

"La ora actuala avem probe potrivit caror au fost vizate sistemele legate de alegeri in 21 de state", a declarat ea.

Insa deparatmentul are in continuare incredere in sistemul de vot american, pentru ca este "fundamental rezistent", a spus ea.

Kremlinul a negat in mai multe randuri orice implicare in atacuri cibernetice in alegeri, iar Trump a respins acuzatii potrivit carora echipa sa de campanie a fost complicea Rusiei in "stiri false".

Un purtator de cuvant al Casei Albe, Sean Spicer, a refuzat marti sa spuna daca Trump crede ca Rusia s-a amestecat in alegerile americane din 2016.

"Eu nu am stat sa discut cu el despre aceasta chestiune anume", a declarat Spicer in informarea de presa zilnica.

"Evident, am avut de-a face cu o multime de alte probleme astazi (marti). As fi incantat sa intru in legatura".

Senatorul Mark Warner, democratul cu cel mai inalt rang in Comisie, a argumentat miercuri ca tara "nu mai este sigura", prin faptul ca se ascunde care state au fost vizate de hackeri.

Atat Arizona, cat si Illinoisul au confirmat anul trecut ca sistemele lor de inregistrare a voturilor au fost atacate de hackeri.

Senatorul republican Marco Rubio si-a exprimat si el ingrijorarea si a adaigat ca, in timp ce ancheta continua, "este important ca americanii sa inteleaga cum functioneaza sistemul nostru de vot si se comunica asta in timp real".

Manfra a repetat declaratii anterioare, in audieri, ale lui Samuel Liles, directorul interimar al diviziei cibernetice in cadrul DHS.

Liles a declarat in Congres ca DHS a detectat activitati ale unor hackeri primavara si vara trecute, iar ulterior a primit rapoarte cu privire la incercarea cibernetica a sistemelor electorale.

Insa, a adaugat el, "niciunul dintre aceste sisteme nu a fost implicat in numararea voturilor".

Liles a mai declarat ca "un numar mic de retele a fost exploatat - ei au reusit sa treaca de usa".