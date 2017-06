Pescarii din Alaska sunt urmariti de balene ucigase, care ravnesc la captura lor/ Orcile sunt suficient de inteligente pentru a diferentia o barca de alta doar in functie de sunetul pe care acestea il emit

Denumirea de balena ucigasa se datoreaza falcilor puternice ale acestui mamifer, precum si dintilor lungi si ascutiti, de forma conica, in numar de 50.Potrivit lui John Moran, biologist marin, balenele ucigase sunt suficient de inteligente pentru a diferentia o barca de alta doar in functie de sunetul pe care acestea il emit si stiu chiar si cand pescarii isi coboara uneltele in apa.In apele stramtorii Bering traiesc cateva mii de balene, astfel incat impactul poate fi semnificativ. Un caz prezentat de Alaska Dispatch News, spune povestea lui Robert Hanson, un pescar nefericit care a fost urmarit timp de doua zile de un grup format din 50 de orci lenese si infometate. Alta data, a pierdut peste 5.400 de kilograme de peste si a avut nevoie de peste 18 mii de litri de combustibil pentru a scapa de mamifere.De asemenea, pescarii au povestit cum balenele ucigase isi aduc si urmasii in apropierea ambarcatiunilor, nu numai pentru hrana, ci si pentru a ii invata cum sa profite la maximum de aceasta masa "servita pe tava".Din fericire, exista si o solutie pentru aceasta problema. Pescarii se pot conecta pe un site special conceput pentru a vedea unde se afla orcile si care sunt zonele care ar trebui evitate.