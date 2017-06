Filipine: Circa 200 de luptatori inarmati au atacat o unitate a armatei si apoi s-au baricadat intr-o scoala

Inspectorul de politie, Realan Mamon, nu a fost in masura sa spuna daca elevi sau profesori de la scoala primara din Pigkawayan, insula Mindanao (sud), au fost luati ostatici.Atacul a avut loc in zori, inainte de ora deschiderii.El a declarat postului de radio local ca atacul asupra detasamentului de militari ar putea sa fie o diversiune pentru a-i ajuta pe islamistii implicati in insurectia din Marawi.Oficialul citat a spus ca barbatii inarmati provin probabil din gruparea Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF), o factiune disidenta a Frontului Islamic de Eliberare Moro (MILF), principala grupare rebela musulmana din tara, cu care guvernul a lansat negocieri de pace.Violentele au inceput la 23 mai intre trupe filipineze si militanti islamisti inarmati ce sustin gruparea jihadista Statul Islamic si care au preluat controlul asupra unei parti a orasului majoritar musulman Marawi, din insula Mindanao, in sudul arhipelagului.