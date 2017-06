"Referendumul" caruia ii supravietuieste Trump: Karen Handel a castigat cea mai costisitoare cursa parlamentara din istoria SUA

Handel a castigat 52% dintre voturi in fata lui Jon Ossoff, un nou venit in politica. Acesta a primit finantare de la progresisti din toata tara ce erau dornici sa-si exprime furia la adresa lui Trump, noteaza New York Times.Campania electorala a costat cel putin 57 de milioane de dolari, aproape de doua ori mai mult decat precedentul record.Ossoff a cheltuit peste 30 de milioane de dolari, dar procentul lui a fost mai mic decat cel obtinut de Hillary Clinton in alegerile prezidentiale de anul trecut, observa Reuters.Alegerile speciale au fost tinute in Georgia pentru a ocupa locul din Casa Reprezentantilor lasat liber de Tom Price dupa ce Trump l-a numit secretar al Departamentului de Sanatate si Servicii Sociale.Democratii au pierdut toate cele patru alegeri pentru Congres de anul acesta."Toate acele Stiri False si toti acei bani cheltuiti = 0", a jubilat Trump pe Twitter.Victoria lui Karen Handel a creat o punte legatura in partidul republican intre suporterii lui Trump si cei care nu se simt confortabil cu turbulenta sa administratie.Republicanii pot rasufla usurati pentru ca stiu acum ca inca pot sa castige in circumscriptii bogate si educate ce adesea inclina spre democrati - chiar si in conditiile unor diviziuni in cadrul propriului partid create de activitatea lui Trump.