Cetatenii UE din M. Britanie ar urma sa fie inregistrati, pentru reglementarea statului lor post-Brexit

Ministrii ar urma sa dezvaluie planul prin care vor invita toti cetatenii UE sa se isi "inregistreze oficial interesul", pentru a obtine documente care sa le permita sa traiasca si sa lucreze oficial in tara dupa 2019, cand Marea Britanie ar urma sa iasa din blocul european.Guvernul spera ca acest mecanism le va permite autoritatilor sa inteleaga amploarea cererilor pentur rezidenta dupa ce Marea Britanie va iesi si UE si ca va permite evitarea unui val de cereri in zoua Brexitului. Procesul ar urma sa fie parte a unei noi scheme create special pentru cetatenii UE care se afla deja in Regatul Unit.Acesta nu va fi legat de procesul actual, controversat, de resedinta permanent, care le cere solicitantilor sa depuna enorm de multe acte pentru a demonstra ca au dreptul sa ramana in tara.In prezent nu exista nicio obligatie legala pentru cetatenii UE ca ceara permise de rezidenta, dar multi dintre ei au intrat in panica si au cerut deja documentul, pe care il privesc drept singura cale de a-si dovedi statutul dupa intrarea in vigoare a Brexit.Aceasta schema noua ar urma sa fie parte a unei propuneri mai ample privind drepturile cetatenilor UE, care ar urma sa fie prezentata luni, potrivit secretarului pentru Brexit, David Davis.Oferta este descrisa de surse guvernamentale drept "generoasa", dar orice acord care nu corespunde cu propunerile aduse la masa negocierilor de UE probabil ca va fi intampinat cu ostilitate de cetatenii europeni din Regatul Unit si de cetatenii britanici din restul tarilor UE.