Donald Trump l-a primit pe Petro Poroshenko, in momentul in care SUA inaspresc sanctiunile impotriva Moscovei

"Am avut discutii foarte foarte bune", a spus Trump, cu cateva saptamani inainte de summitul G20 de la Hamburg, in Germania, in care s-ar putea intalni pentru prima oara cu omologul sau rus Vladimir Putin.Poroshenko, care a insistat asupra faptului ca SUA sunt un "partener" al Ucrainei, a reusit o lovitura diplomatica cu aceasta intalnire, in conditiile in care programul oficial prevedea doar o discutie cu vicepresedintele Mike Pence.Intalnirea vine in aceeasi zi in care Washingtonul a anuntat noi sanctiuni care vizeaza 38 de persoane si entitati din Ucraina dar si doi responsabili guvernamentali rusi si 12 indivizi si organizatii care opereaza in Crimeea. Aceste sanctiuni au ca obiectiv "mentinerea presiunii asupra Moscovei, pentru a gasi o solutie diplomatica", a explicat secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin.Rusia a promis masuri de retorsiune.Potrivit Trezoreriei americane, sanctiunile legate de situatia din estul Ucrainei vor ramane in vigoare "pana cand Rusia isi onoreaza obligatiile acordului de la Minsk". Cele legate de Crimeea nu vor fi ridicate "pana cand Rusia termina ocupatia peninsulei".Printre indivizii plasati pe lista neagra americana, ceea ce blocheaza eventualele lor averi in SUA si interzice orice relatie comerciala cu ei, figureaza 20 de separatisti ucraineni cu functii de raspundere in Crimeea, Donetsk si Lugansk.Printre ei, directorul serviciilor penitenciare din Crimeea si procurorul din peninsula, dar si ministrul de Interne din asa zisa "Republica Lugansk.In Crimeea, sase banci sunt pe lista neagra.In Rusia, Alexandr Babakov, care raspunde de rusii ce traiesc in strainatate, deja sanctionat de UE din 2014, a fost trecut pe lista, alaturi de doi dintre colaboratorii sai.