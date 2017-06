Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European cere inghetarea negocierilor de aderare cu Turcia daca se aplica reforma constitutionala

Comisia a cerut UE si celor 28 de state membre sa "suspende formal negocierile de aderare cu Turcia in cel mai scurt timp daca reforma constitutionala este aplicata".Aceasta reforma, aprobata in referendumul din 16 aprilie, ar urma sa intre in vigoare dupa alegerile parlamentare si prezidentiale din Turcia, prevazute in 3 noiembrie 2019. Ea prevede suspendarea functiei de prim ministru in beneficiul unui "superpresedinte" care va putea sa adopte decrete si sa controleze justitia.Rezolutia, care nu are caracter constrangator, va fi supusa votului in plen la inceputul lui iulie.Relatiile dintre Turcia si UE s-au tensionat puternic in primavara, dupa interdictia aplicata mai multor ministri turci veniti pentru a face campanie in Europa in favoarea referendumului.UE si Turcia au demarat in 2005 negocierile de aderare, dar acestea se afla in punct mort in prezent.