Ce se stie despre barbatul care a intrat cu masina in musulmanii care ieseau din moscheea din Finsbury Park: Tata a patru copii, se despartise de prietena de doua saptamani / Cunoscutii din tinerete descriu o tendinta spre agresivitate cand bea

Politia britanica nu a dezvaluit decat varsta sa, 47 de ani. Dar presa i-a aflat rapid numele: Darren Osborne. Identitate confirmata de familia sa care, siderata, a recunoscut barbatul prezentat de televiziuni, cu fata tumefiata, dupa ce a fost lovit de multimea din fata moscheii."Este cel mai rau cosmar al oricarei mame", a declarat pentru The Sun mama sa, Christine, 72 de ani. "Fiul meu nu este un terorist, este doar un om cu probleme", a afirmat ea.Darren Osborne, domiciliat in Pentwyn, in nordul Cardiffului (Tara Galilor), se despartise de prietena sa in urma cu doua saptamani si traia intr-un cort in padure, de atunci, potrivit vecinilor. Somer, fara profesie identificata, cumpara si vindea masini.Sora sa Nicola afirma ca acesta nu vorbea niciodata despre politica si ca nu era rasist. "Nu l-am auzit niciodata facand declaratii despre musulmani sau sa faca afirmatii rasiste", a spus ea.Cu toate acestea, el a strigat "Vreau sa omor toti musulmanii" din camioneta sa alba cu care a intrat in multimea de credinciosi care ieseau din moscheea din Finsbury Park in noaptea de luni spre duminica.Cu o zi in urma, fusese dat afara dintr-un pub dupa afirmatii islamofobe."I s-a cerut sa iasa dupa ce a strigat lucruri legate de islam, dupa cum spune proprietarul", a povestit pentru agentia britanica PA un client al pubului Phil Henry. "Cand a intrat, ar fi spus 'Vreau sa omor toti nenorocitii de musulmani'", a adaugat aceta.Barbatul a crescut in Weston-Super-Mare, o localitate pe coasta vestica a Angliei.Cunostintele sale din acea vreme spun ca avea o tendinta spre agresivitate cand bea si ca sarea usor la bataie.Luni seara, politia a efectuat o perchezitie la Pentwyn. O vecina a confirmat ca locuinta ii apartinea lui Darren Osborne.Saleem Naema, un vecin musulman in varsta de 50 de ani, afirma ca il cunoaste de ani de zile si spune ca a fost tot timpul amabil. "Sunt cinci ani de cand stau aici. Cand aveam nevoie de ceva, venea", spune acesta.O alta vecina, Khadijeh Sherizi, care s-a convertit la islam in 2003, spune ca era un barbat "politicos" si "normal"."Parea un tata bun, isi ducea copiii la scoala in fiecare zi si plimba cainii", povesteste ea. "Credeam ca e un vecin normal, radea, glumea. Mi-a reparat un robinet care curgea", a adaugat ea, pentru The Sun.Dar sambata, i-a spus fiului sau de 12 ani ca este un "bastard". Cu o zi in urma, ii spusese acelasi lucru fiicei sale de 10 ani.Intr-un comunicat, nepotul sau, Ellis Osborne, 26 de ani, a afirmat ca familia este in stare de "soc" si este alaturi de raniti.Acesta spune insa ca unchiul sau nu era un rasist. "E o nebunie. E evident ca e pura nebunie".Secretarul de stat pentru securitate Ben Wallace a afirmat ca suspectul nu era cunoscut politiei. Potrivit Scotland Yard, a actionat singur.