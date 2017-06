Rusia spune ca nu poate confirma moartea liderului organizatiei Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi

Ministerul Apararii de la Moscova anuntase, vinerea trecuta, ca armata rusa l-ar fi ucis, la finalul lunii mai, in timpul unui atac aerian in apropiere de orasul sirian Raqqa, pe liderul organizatiei jihadiste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi.Ulterior, Ministerul rus de Externe afirmase ca"nu are confirmarea 100%" ca Abu Bakr al-Baghdadi a fost ucis.Atacul aerian in care ar fi fost ucis al-Baghdadi a avut loc pe data de 28 mai si a avut ca tinta o reuniune a liderilor Statului Islamic.Washingtonul s-a declarat sceptic in legatura cu informatiile privind presupusa moarte a liderului Statului Islamic.