CEDO condamna Rusia pentru legea pedepseste "propaganda" homosexuala in fata minorilor

Aceasta lege, care pedepseste "promovarea relatiilor sexuale netraditionale in fata minorilor", a "intarit stigmatizarea" homosexualilor si a "incurajat homofobia, care este incompatibila cu valorile societatilor democratice", apreciaza magistratii europeni.Curtea a fost sesizata de trei militanti pentru cauza homosexuala amendati dupa aprobarea acestei legi in momentul in care au amplasat in fata unui liceu un afis pe care scria ca homosexualitatea este "normala" si nu "o perversiune".CEDO a apreciat ca acestia sunt victimele unei incalcari a libertatii de expresie si a ordonat autoritatilor ruse sa plateasca despagubiri morale in valoare totala de 43.000 de euro.Rusia a anuntat ca va ataca in apel decizia.